Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата (фото, видео)
12:11, 09 января 2019Политика
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Теперь документ окончательно оформлен.
Томос вернут в Украину / фото ТСН
9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Об этом сообщает ТСН и публикует фотографии с церемонии подписания. Теперь документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину.
фото ТСН
Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
Члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии ПЦУ
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