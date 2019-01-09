Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата (фото, видео)

Теперь документ окончательно оформлен.

9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Об этом сообщает ТСН и публикует фотографии с церемонии подписания. Теперь документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.