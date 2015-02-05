Совместное заявление Порошенко и Керри (прямой эфир)
14:00, 05 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Джон Керри сделают совместное заявление в 14:00.
REUTERS
Керри прибыл сегодня с визитом в Киев.
По состоянию на 14:30 трансляция еще не началась из-за проблем Первого национального с сигналом.
Прямая трансляция на Первом национальном (событие окончено в 15:15)
Также сегодня состоится встреча Джона Керри и Премьер-министра Украины Арсения Яценюка, по завершении которой - в 17:00 - состоится их совместный брифинг, сообщает Первый национальный.
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