Совместное заявление Порошенко и Керри (прямой эфир)

Керри прибыл сегодня с визитом в Киев.

По состоянию на 14:30 трансляция еще не началась из-за проблем Первого национального с сигналом.

Прямая трансляция на Первом национальном (событие окончено в 15:15)

Также сегодня состоится встреча Джона Керри и Премьер-министра Украины Арсения Яценюка, по завершении которой - в 17:00 - состоится их совместный брифинг, сообщает Первый национальный.