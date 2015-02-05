Керри прибыл в Киев (фото)

Об этом в Twitter сообщил посол США в Украине Джеффри Пайєтт, разместив фотографии самолета, на котором прилетел Керри.

"Добро пожаловать в Украину", - написал Пайєтт.

Читайте такжеЧего ждать Киеву от визита Госсекретаря США Джона КерриКак сообщал УНИАН, сегодня в 13.00 президент Украины Петр Порошенко проведет в Киеве встречу с Керри. Также Керри планирует встретиться с премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и народными депутатами.