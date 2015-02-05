В Украине появится спецназ по типу американского SWAT

Об этом сообщила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе, передает Еспресо.TV.

"Базой мы хотим сделать "Сокол". И на базе "Сокола" необходимо построить сильный, унифицированный, профессиональный спецназ по типу американского, канадского, израильского SWAT. Эту работу необходимо начинать уже сейчас",- сообщила Згуладзе.

"Необходимо как можно быстрее найти спонсоров, которые смогут профинансировать этот проект", - подчеркнула она.

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SWAT (англ. Special Weapons Assault Team - штурмовая группа со специальным вооружением и тактикой) - подразделения в американских правоохранительных органах, которые используют легкое вооружение армейского типа и специальные тактики в операциях с высоким риском, в которых требуются способности и навыки, выходящие за рамки возможностей обычных полицейских.