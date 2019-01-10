Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного

Орден Порошенко получил во время благодарственного молебна по случаю получения томоса в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно.

Патриарх Филарет вручил президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за участие в процессе получения томоса об автокефалии украинской церкви.

Читайте такжеС получением томоса процесс объединения украинского православия только начался - Филарет

Орден Порошенко получил во время благодарственного молебна по случаю получения томоса в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно.

«Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в святой Софии», – отметил Филарет.

8 января Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.