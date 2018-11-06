Названы имена международных экспертов, которые будут отбирать судей антикоррупционных судов

Шестеро иностранных экспертов будут иметь возможность блокировать сомнительных кандидатов на должности судей.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила международных экспертов, которые будут отбирать судей в антикоррупционные суды.

Об этом общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщает на своем сайте.

В сообщении сказано, что сегодня Высшая квалификационная комиссия судей Украины определилась с составом Общественного совета международных экспертов, которые примут участие в отборе судей в антикоррупционные суды. В состав совета будут входить 6 международных экспертов, из них 4 судьи и 2 прокурора. Двое экспертов из Великобритании, а все остальные из Литвы, Канады, Дании и Македонии.

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В состав общественного совета входят: судья Верховного суда Литвы Аурелийус Гутаускас, судья Суда королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) Тед Зажечни, экс-председатель первой секции ЕСПЧ Марьяна Лазарова-Трайковская, судья Апелляционного суда Великобритании в отставке Энтони Хупер, британский прокурор в отставке Лорна Харрис и бывший заместитель государственного прокурора по расследованию особо важных экономических преступлений из Дании Флеминг Денкер.

Также в ЦПК напомнили правила, по которым международные эксперты могут заблокировать кандидатуру того или иного претендента на должность судьи, если будут сомнения в его добропорядочности. В случае, если международные эксперты будут иметь сомнения относительно добропорядочности и профессионализма того или иного кандидата, они будут инициировать рассмотрение этого вопроса на совместном заседании с ВККС. Если минимум трое из шести членов общественного совета не проголосуют за подтверждение добропорядочности и профессионализма какого-то кандидата, такого кандидата исключат из конкурса. Так, международные эксперты будут иметь возможность блокировать сомнительных кандидатов.

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Вместе с тем в ЦПК отметили, что не созданы условия для полноценного выполнения экспертами своих обязанностей, поскольку ВККСУ не приняла порядок получения международными экспертами доступа к полным досье кандидатов. Кроме того, не известно, будут ли иметь эксперты доступ к практическим заданиям, выполненным кандидатами на экзаменах.

В ЦПК считают, что без этого эксперты не смогут оценить будущих судей.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда, во время которого претенденты на его должности до 14 сентября должны были подать соответствующие документы.

17 сентября международные организации передали в Высшую квалификационную комиссию судей Украины список кандидатур в общественный совет международных экспертов для избрания судей ВАСУ.

17 октября президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что процесс формирования антикоррупционного суда завершится до конца 2018-го – начала 2019 года.