Рада дала добро на создание совместной воинской части с Польшей и Литвой

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 290 из 341 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

На заседании парламента заместитель министра обороны Петр Мехед отметил, что “национальные взносы Украины в состав воинской части - 545 военнослужащих (кроме этого, 15 человек привлекается непосредственно к командованию бригады), от Польши - до 3,5 тыс., а от Литовской Республики - до 350».

Он добавил, что командование бригады будет располагаться в городе Люблин (Польша), а подразделения, которые выделяются государствами, будут оставаться в составе вооруженных сил своих государств, и будут находиться в местах своей постоянной дислокации.

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Как сообщал УНИАН, Соглашение между Кабинетом министров Украины, правительством Литовской Республики и правительством Республики Польша относительно создания совместной воинской части заключено 19 сентября 2014 года в Варшаве.

В соответствии с соглашением, стороны создают совместную литовско-польско-украинскую воинскую часть бригадного уровня (бригада). «По согласию Сторон командование и подразделения бригады должны быть готовы к участию в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности Организации Объединенных Наций», - говорится в соглашении.