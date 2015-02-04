Правнука Сталина попросили не ехать в Крым из-за "обострения межэтнической напряженности"

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Месяца два назад со мной связались от имени вот этих организаций: Международный институт мира главой которого является чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и Фонд исторической перспективы и Европейский институт демократии и кооперации Натальи Нарочницкой (Париж). Мне предложили принять участие в мероприятии посвящённом 70й годовщине Ялтинской(Крымской) Конференции. Мой отец, ввиду преклонного возраста и слабого здоровья отошёл от публичных дел и поэтому пригласили меня. Я согласился, несмотря на некотрые обстоятельства которые мне не понравились", - написал Джугашвили.

Читайте такжеКрымские татары выступили против памятника Сталину в ЯлтеПо его словам он согласился и должен был вылететь 1 февраля из Тбилиси в Москву, чтобы попасть оттуда в Симферополь (небо оккупированого Крыма закрыто, там летают только российские самолеты - ред.).

"28 Января я получаю сообщение от организаторов: "в результате совещания было решено что Ваше присутствие на конференции нежелательно ввиду обострения межэтнической напряжённости в Крыму", - сообщил Джугашвили.

Напомним, крымские татары выступили резко против планов оккупационных властей установить в Ялте памятник "Большой тройке" (Сталин, Рузвельт, Черчилль) к годовщине Ялтинской конференции 1945 года.