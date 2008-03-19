Поживанов считает себя, Турчинова и Томенко кандидатами на должность мэра Киева

Председатель Государственного комитета по материальному резерву Украины, член БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ считает народных депутатов из фракции БЮТ Александра ТУРЧИНОВА и Николая ТОМЕНКО, а также себя наиболее вероятными кандидатурами на должность Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПОЖИВАНОВ сообщил журналистам на пресс-конференции.

В то же время он добавил, что окончательно с кандидатом будет определяться блок. По словам М.ПОЖИВАНОВА, от этого решения зависит дальнейшая судьба блока, поскольку нужно предложить такую кандидатуру, чтобы потом не пришлось объяснять, почему этот человек оказался случайным.

М.ПОЖИВАНОВ также заметил, что очень хорошо относится к Виталию КЛИЧКО, однако, по его мнению, мэром должен быть человек, имеющий весомый управленческий опыт.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада Украины приняла постановление о назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя и столичного городского совета. Документом предусмотрено проведение внеочередных выборов в последнее воскресенье 70-дневного срока с момента вступления в силу данного постановления.