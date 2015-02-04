Минюст: Некоторые военнослужащие будут амнистированы люстрационным комитетом

Об этом сегодня в эфире "5 канала" сказал министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Еспресо.TV.

"Мы дали президенту возможность амнистировать тех военных, высших офицеров, которые нужны фронту. Думаю, что президент будет пользоваться этим не системно и не массово. И это будут только те люди, которые не имеют какой-либо негативной репутации в отношении бывшего режима. Это было правильное решение. Мы имплементируем его в изменения к закону", - сказал министр.

Он подчеркнул, что должен быть механизм индивидуальной амнистии, но он должен быть публичным и максимально прозрачным.

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"Не всем военным дается индульгенция, очень ограниченной категории военных, по которым нет фактов, что они совершали противоправные действия во время Революции достоинства, нарушали права людей, были сторонниками режима Януковича и принимали участие в ограничении прав украинских граждан", - рассказал министр.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2014 года подписал закон "О очищение власти", принятый Верховной Радой 16 сентября.

27 января Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об изменениях к закону об очищении власти, который предусматривает единоличное право президента отменять люстрацию в отношении высших военных и силовиков.