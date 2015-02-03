Порошенко встретится с генсеком НАТО в рамках Мюнхенской конференции

Об этом накануне встречи министров обороны НАТО, которая пройдет 5 февраля в Брюсселе, сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, говоря об обсуждении украинского вопроса.

По его словам, НАТО "наблюдает за дальнейшим ухудшением ситуации в Украине, которая подпитывается российским оружием, персоналом, тяжелым вооружением и большим количеством военных, которые были введены за последние недели, а также наблюдает за проведение учений, которые использовались в качестве устрашения, а также как прикрытие поставки сил в Украину". "Это один аспект (ситуации - УНИАН). Второй - это предоставление нашей поддержки Украине", - констатировал он.

Говоря о Плане действий относительно готовности, чиновник альянса отметил, что все, что делает НАТО, "делается с целью защиты и в ответ на изменения среды безопасности как на востоке через российскую агрессию против Украины, и на юге, где мы видим ряд вызовов и угроз". "План действий по готовности направлен на то, чтобы иметь дело с угрозами по всем направлениям", - подчеркнул он, добавив, что эти меры являются "пропорциональными и полностью соответствуют международным обязательствам НАТО".

Отвечая на вопрос о поставках оружия Украине, представитель НАТО в который раз отметил, что альянс не имеет дела с оружием, а такого плана решения принимают конкретные союзники. "НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины, мы также поддерживаем все усилия, направленные на поиск мирного решения, которое отвечает Минским договоренностям и международному законодательству", - подчеркнул чиновник альянса.

Читайте такжеГенсекретарь НАТО впервые встретится с главой МИД РоссииОн подтвердил также и намерение генсека Столтенберга встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Они будут принимать участие в Мюнхенской конференции, и будет естественным, чтобы они встретились. Это ответчает политике НАТО, согласно которой она приостановила с Россией практическое сотрудничество, но оставила каналы для дипломатического диалога открытыми", - напомнил чиновник.