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Украина ожидает от США и НАТО помощи для увеличения оборонных возможностей - Чалый

04:02, 03 января 2019
Политика
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США Россия воспринимается как угроза / фото УНИАН

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в студии Час-Тайм.

"Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО - ред.) по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, что в конце лета сенат США уже принял оборонный бюджет на 2019 год, он составил 717 млрд долларов. Из них Штаты собирались отправить 250 млн Украине на помощь в укреплении обороноспособности. Несмотря на увеличение бюджета в декабре, сейчас сумма для Украины не изменилась.

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Теги: #Чалый#оборона