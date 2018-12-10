Трамп согласился выделить Пентагону 750 миллиардов, сумма помощи для Украины не изменилась

После совещания с силовиками президент США увеличил финансирование оборонного ведомства сразу на 34 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп согласился выделить Пентагону финансирование в размере 750 млрд долларов на 2019-й финансовый год (начинается 10 октября).

Читайте такжеWashington Post: В армии США заговорили о наказании России за агрессию в Азовском море

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По информации источника издания, договоренность достигнута на совещании 4 декабря при участии Трампа, Мэттиса, председателей комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей Мэка Торнберри (республиканец от Техаса) и Сената Джеймса Инхофа (республиканец от Оклахомы).

"Президент полностью одобряет национальную оборонную стратегию и продолжение восстановления вооруженных сил. С помощью сенатора Инхофа и председателя Торнберри Трамп согласился на верхний предел в 750 млрд долларов", — заявил источник телекомпании.

Им удалось убедить Трампа не экономить на обороне. Президент США увеличил финансирование оборонного ведомства сразу на 34 млрд долларов. Теперь ему предстоит убедить Конгресс выделить на военные нужды 750 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, что в конце лета сенат США уже принял оборонный бюджет на 2019 год, он составил 717 млрд долларов. Из них Штаты собирались отправить 250 млн Украине на помощь в укреплении обороноспособности. Несмотря на увеличение бюджета, сейчас сумма для Украины не изменилась.