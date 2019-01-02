Путин и Макрон по телефону обсудили Украину

Также лидеры двух стран обсудили проблематику «сирийского урегулирования».

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись мнениями по поводу ситуации в Украине.

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Как сообщается на сайте Кремля, в телефонном разговоре лидеров двух государств подробно рассмотрена проблематика «сирийского урегулирования», прежде всего в контексте договоренностей о формировании конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле.

Также отмечается, что в разговоре был продолжен обмен мнениями по поводу ситуации в Украине с учетом акта агрессии РФ в районе Керченского пролива.

Кроме того, главы государств поздравили друг друга с Новым годом.