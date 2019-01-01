Во Львове масштабным вече отметили годовщину дня рождения Бандеры (фото)

В мероприятии приняли участие более полутысячи человек.

Во Львове сегодня состоялись мероприятия по случаю 110-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

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Как передает корреспондент УНИАН, торжественные мероприятия памяти председателя Провода ОУН, Героя Украины по случаю 110-й годовщины со дня его рождения, начались возле памятника Бандере на площади Кропивницкого.

Руководители области и города возложили цветы к подножию памятника, после чего состоялась совместная молитва и общественное вече.

Участие в нем приняли представители общественности, националистических организаций, студенты и жители области. Всего более полутысячи человек, которые держали государственные флаги Украины, красно-черные флаги и портреты Бандеры.

«Быть преданным национальному делу - это тогда, когда мы все вместе становимся на защиту маленького украинца. В каждом городе, в каждом селе. Мы сильная нация, мы рожаем героев. Бандера родился здесь, на Галичине. Он был большим патриотом, который любил Украину, он переживал за Украину», - отметил во время выступления на вече городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщал УНИАН, по случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения Бандеры Львовский облсовет провозгласил 2019-й годом Степана Бандеры в области.