Санкции с России нужно снимать только после прекращения огня на Донбассе - канцлер Австрии

Канцлер Австрии отметил, что за последние месяцы "очень мало прогресса в установлении перемирия на Донбассе".

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что санкции против Российской Федерации нужно снимать только тогда, когда на Донбассе прекратится огонь.

Об этом он рассказал во время интервью Rheinische Post, передает ТСН.

"Еще будучи министром иностранных дел, я счел нужным конкретным образом связать поэтапную отмену санкций с позитивными шагами по Украине - то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер", - отметил Курц.

Читайте такжеИтальянская компания в обход санкций продала оборудование в Крым - СМИ

Он также добавил, что за последние месяцы "очень мало прогресса в установлении перемирия на Донбассе".

Как сообщал УНИАН, в субботу, 29 декабря, вступило в силу решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций ЕС против России на полгода, до 31 июля 2019 года.

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода 21 декабря единогласно по письменной процедуре.

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалась в конце января.