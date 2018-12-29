Вступило в силу продление экономических санкций ЕС против России
08:31, 29 декабря 2018Политика
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В пятницу решение Евросоюза о продлении санкций было опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Иллюстрация / REUTERS
В субботу, 29 декабря, вступило в силу решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций ЕС против России на полгода, до 31 июля 2019 года.
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В пятницу решение Евросоюза о продлении санкций было опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Оно вступило в силу на следующий день после публикации.
Как сообщал УНИАН, Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода 21 декабря единогласно по письменной процедуре.
Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалась в конце января.
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