СМИ рассказали, как Гройсман обманул депутатов во время голосования за бюджет

Обманутые депутаты намеревались жаловаться президенту Петру Порошенко и разбираться с Гройсманом.

Нардепы отдали голоса за принятие госбюджета, но договоренности с ними были выполнены правительством лишь частично.

Об этом Экономической правде сообщили депутаты из разных фракций, в том числе БПП.

Во время голосования за бюджет на 2019 год в ночь на 23 ноября мажоритарщики договаривались с Гройсманом и другими членами правительства, что поддержат этот законопроект только при условии выделения на их округа необходимых субвенций.

Понятийно договорились, что размер этих субвенций для каждого округа составит около 10 миллионов гривень.

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Но, как оказалось впоследствии, правительство выделило мажоритарщикам лишь 20% из того, что они просили.

Обманутые депутаты намеревались жаловаться президенту Петру Порошенко и разбираться с Гройсманом.

Напомним, в ноябре 2018 года Порошенко создал фонд в поддержку образовательных и научных программ для молодежи, на который в бюджете-2019 выделен 1 млрд гривень. В администрации президента ЭП ответили, что не располагают информацией о распределении этих средств.