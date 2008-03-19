Янукович проведет заседание оппозиционного правительства

20 марта в 14.30 под председательством Виктора ЯНУКОВИЧА начнется заседание оппозиционного правительства, на котором будут рассматриваться проблемы, возникшие в стране за время работы Кабинета министров Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Доклад на эту тему сделает лидер оппозиции В.ЯНУКОВИЧ. Содокладчиками будут министры оппозиционного правительства.

В ходе заседания оппозиционного правительства предусматриваются брифинги для представителей СМИ министра экономики Ирины АКИМОВОЙ, министра труда и социальной политики Михаила ПАПИЕВА и министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.