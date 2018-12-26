В России потребовали от Украины отказаться от нового прохода военных кораблей через Керченский пролив

Спикер российского МИД Захарова считает, что подобное намерение Украины является «новой провокацией».

Министерство иностранных дел РФ требует от Украины отказаться от новой попытки провести военные корабли через Керченский пролив.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер российского МИД Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе», - сказала она.

Захарова считает, что намерение Украины провести свои военные корабли через Керченский пролив является «новой провокацией», причем на этот раз к реализации «своих авантюрных планов планируют привлечь в качестве наблюдателей представителей НАТО, ОБСЕ».

«Видимо, недавний инцидент с украинскими моряками, которые стали заложниками агрессивной политики майданных властей, никого ничему не научил», - отметила Захарова.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».