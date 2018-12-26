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В России потребовали от Украины отказаться от нового прохода военных кораблей через Керченский пролив

13:34, 26 декабря 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер российского МИД Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе», - сказала она.

Захарова считает, что намерение Украины провести свои военные корабли через Керченский пролив является «новой провокацией», причем на этот раз к реализации «своих авантюрных планов планируют привлечь в качестве наблюдателей представителей НАТО, ОБСЕ».

«Видимо, недавний инцидент с украинскими моряками, которые стали заложниками агрессивной политики майданных властей, никого ничему не научил», - отметила Захарова.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

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Теги: #Украина#корабли#ВМС Украины#Керчь