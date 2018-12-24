“Наш край” в тройке лидеров на выборах в ОТГ Черкащины и Буковины по предварительному подсчету

Вчера состоялись первые выборы депутатов и глав в 78 ОТГ в 13 областях.

По результатам предварительного подсчета голосов, депутаты от партии “Наш край” избранные в Чигиринской ОТГ на Черкасщине и Хотинской на Буковине.

В Чигиринской ОТГ “Наш край” занял второе место среди других партий, получив 9,6% голосов избирателей.

В Хотинской ОТГ “Наш край” получил 13% голосов избирателей и вошел в тройку лидеров. Депутатами предварительно избраны 5 представителей партии.

Также представителей партии избран в Березняковской, Бужанской, Великохутирский, Лебедивской, Леськивской, Сагунивской и Терновской сельских ОТГ Черкасской области.

Напомним, что вчера состоялись первые выборы депутатов и глав в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях.