“Наш край” в тройке лидеров на выборах в ОТГ Черкащины и Буковины по предварительному подсчету
13:12, 24 декабря 2018Политика
297 0Выборы
Вчера состоялись первые выборы депутатов и глав в 78 ОТГ в 13 областях.
“Наш край” в тройке лидеров на выборах в ОТГ Черкащины и Буковины / фото УНИАН
По результатам предварительного подсчета голосов, депутаты от партии “Наш край” избранные в Чигиринской ОТГ на Черкасщине и Хотинской на Буковине.
В Чигиринской ОТГ “Наш край” занял второе место среди других партий, получив 9,6% голосов избирателей.
В Хотинской ОТГ “Наш край” получил 13% голосов избирателей и вошел в тройку лидеров. Депутатами предварительно избраны 5 представителей партии.
Также представителей партии избран в Березняковской, Бужанской, Великохутирский, Лебедивской, Леськивской, Сагунивской и Терновской сельских ОТГ Черкасской области.
Напомним, что вчера состоялись первые выборы депутатов и глав в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter