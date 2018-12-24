Президент Черногории заявил о планах восстановить автокефалию православной церкви

Президент Черногории Мило Джуканович заявил о планах восстановить автокефалию православной церкви.

Сербская Православная Церковь подрывает независимость Черногории, и противопоставить этому надо восстановление автокефальной Черногорской Православной Церкви.

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Об этом президент Черногории Мило Джуканович заявил в интервью черногорскому государственному телеканалу, передает «Балканский обозреватель».

Государство будет заниматься этим вопросом, отметил Джуканович.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.