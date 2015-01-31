Соболев отмечает, что среди украинцев растет нетерпимость к коррупции

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предупреждения и противодействия коррупции Егор Соболев констатирует, что среди украинцев растет нетерпимость к коррупции, что является позитивным фактором.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время круглого стола.

«В Украине растет нетерпимость к коррупции во всем обществе. Чем больше информации, чем больше данных о том, кому принадлежит бизнес, земля, чем больше открытых баз мы сделаем по итогам года, тем большими будут наши успехи в преодолении коррупции. Очень простой аргумент. Наибольшая сила Украины – это точно не государственные органы, не политические представители, а общество. Соответственно, чем больше информации мы откроем, тем больше «оружия» дадим гражданам для того, чтобы самим останавливать коррупцию, начиная с журналистов, общественных активистов и, заканчивая всеми», - сказал он.

Соболев также отметил, что в планах комитета, председателем которого он является, прорыв в этом вопросе является одним из важнейших.

«Мы обязательно будем творить новое законодательство для правоохранительных органов. В понедельник (во время Согласительного совета ВР) мы будет просить поставить этот новый законопроект 1660Д (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции) – на голосование», - сказал он.

Напомним, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции №1660-д был зарегистрирован 30 января 2015 года.