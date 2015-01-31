В России надеются на отмену экономических санкций ЕС к лету

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов видит перспективу отмены экономических санкций Евросоюза в отношении России уже в текущем году.

"Я думаю, рассчитывать на скорую отмену санкций Евросоюза в отношении Крыма было бы опрометчиво. От крымских санкций Евросоюз особо не страдает. Он страдает от секторальных, экономических санкций против России. Я думаю, что реальнее говорить о перспективе их отмены", — сказал Чижов в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос, есть ли такая перспектива в текущем году, он сказал: "Безусловно". Комментируя возможные сроки, постпред сказал, что это может произойти, "где-то, наверное, ближе к лету".

"Санкции не являются предметом нашего диалога с Евросоюзом", — напомнил Чижов.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В частности, США и Евросоюз в минувшем году ввели санкции против ряда крупнейших российских финансовых институтов, включая ВТБ, фактически закрыв для них западные рынки капитала.

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В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.