США ослабили санкции против Крыма - разрешили денежные переводы в личных целях

Как говорится в сообщении, теперь из США, в частности, можно перечислять определенные средства частным жителям Крыма на некоммерческих, личных началах, за исключением тех лиц в Крыму, на которых наложены персональные санкции, сообщает «Радио Свобода».

Другое исключение предусматривает возможность резидентам Крыма, на которых наложены персональные санкции, пользоваться банковскими счетами в банковских учреждениях США при условии, что банковские операции имеют частный, а не деловой характер.

Кроме того, теперь разрешено трансакции, связанные с приемом и передачей до Крымского региона Украины сообщений системами связи (но это не касается передачи туда телекоммуникационного оборудования и технологий предоставления услуг передачи системами связи), за исключением сделок, ограниченных раньше индивидуальными санкциями.

В конце прошлого года США значительно расширили перечень санкций, наложенных в отношении Крыма после его оккупации и попытки аннексии Россией.

В частности, предыдущими неделями, накануне 1 февраля, когда все санкции должны окончательно вступить в силу, на территории Крыма прекратили работу целый ряд базирующихся в США компаний электронных услуг: сети обслуживания банковских карт «Виза» и «Мастеркард», платные услуги интернетной компании «Гугл», ряд интернетных магазинов и аукционов и т.д.