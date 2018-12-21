Правоохранители провели обыск в доме экс-губернатора Черновицкой области

В марте правоохранители уже проводили обыски у родственников Фищука.

В Черновцах правоохранители проводят обыски в доме бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации Александра Фищука.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе управления защиты экономики Нацполиции в Черновицкой области.

Согласно сообщению, сегодня утром сотрудники ведомства проводят санкционированные обыски по двум адресам. В то же время в управлении отметили, что по состоянию на 12:00 сотрудникам пресс-службы неизвестны какие-либо другие подробности обысков у Фищука.

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По сообщению местных СМИ, в следственных действиях на улицах Главной и Ковельской также задействованы сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Правда, в пресс-службе НАБУ корреспонденту УНИАН эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Как сообщал УНИАН, 6 марта этого года правоохранители проводили обыски в нескольких офисах и квартирах, в том числе родственников Александра Фищука, в рамках уголовного производства, которое, по данным местных СМИ, касается лиц, причастных к контрабанде. Местные интернет-издание связывали эти обыски с деятельностью бывшего зятя Фищука Александра Лищука, который якобы занимался «сигаретной контрабандой».

Фищук был уволен с должности председателя Черновицкой ОГА 23 ноября соответствующим указом президента Украины Петра Порошенко.