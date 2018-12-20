В бывшей УПЦ МП отреагировали на закон о ее переименовании

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата убеждены, что реализация положений закона может привести к нарушениям конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений.

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что введение положений закона об изменении названий религиозных организаций может привести к "агрессии" против этой церкви.

Об этом говорится в комментарии на сайте синодального информационно-просветительского отдела бывшей УПЦ МП относительно принятого парламентом сегодня закона №5309.

"Следует подчеркнуть, что, согласно заявлениям президента Украины, которые он делал раньше, введение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской Православной Церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений", - говорится в комментарии.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием её принадлежности к России. За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что религиозная организация, которая непосредственно или как составная часть религиозной организации является частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое признано таким, которое осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировало территорию Украины, обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе, отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации.

Такие изменения религиозные организации должны внести в свои уставы в течение 4 месяцев, общины - в течение 9.

Также церковь, подчиненная государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.