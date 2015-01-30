Порошенко подписал указ о медали "Защитнику Отечества"

Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.

Медалью "Защитнику Отечества" награждаются ветераны войны, лица, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица, которые принимали участие в освобождении Украины от фашистских захватчиков, и другие граждане Украины за проявленное в защите государственных интересов личное мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины.

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Этой медалью могут быть награждены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Награждение медалью осуществляется указом президента.

Награждение медалью "Защитнику Отечества" может быть проведено посмертно.