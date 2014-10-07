Как адаптировать ветеранов АТО к мирной жизни

То, что происходит в зоне АТО – чрезвычайная ситуация. И у людей могут возникать соответствующие рефлексии на происходящее. Важно понимать, что большинство этих процессов – нормальная реакция на ненормальные обстоятельства.

Связанные со стрессом во время военных действий психические расстройства являются одним из главных внутренних барьеров на пути адаптации к мирной жизни. После возвращения в мирную обстановку, на уже имеющееся, связанное с войной посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), наслаиваются новые расстройства. Но они уже обусловлены другими стрессами, которые обусловлены социальной дезадаптацией ветеранов.

Как правило, ветераны любой войны сталкиваются с непониманием, осуждением, сложностями в общении и профессиональном самоопределении в мирной жизни, с экономическими проблемами, с вопросами образования, создания или сохранения семьи и т.д.

В результате, последствиями посттравматического стрессового расстройства могут стать фобии, депрессии, нарушение пищеварения, алкоголизм, наркомания, увлечение азартными играми или даже суицид. Чтобы заболевание не перешло в хроническую форму, самим ветеранам и их близким следует знать несколько простых правил, которые помогут справиться с проблемой.

Итак, участникам боевых действий нужно помнить:

1. На предотвращение и ликвидацию травматических переживаний разные люди реагируют по-разному. Поэтому здесь нет «правильных» или «неправильных» способов думать, чувствовать, отвечать на вопросы…

2. Постарайтесь останавливать воспоминания о катастрофическом событии, свидетелем и участником которого вы были. Как только начинаются воспоминания, сразу оглядывайтесь по сторонам и перечисляйте предметы, людей которые вас окружают. Это поможет вам вернуться в настоящее время и в эту, новую для вас, реальность.

3. Поддерживайте связь с людьми, пережившими схожие события. Для возвращения к мирной жизни важны люди, которым вы можете доверять.

4. Игнорирование своих чувств замедляет процесс заживления душевных ран. Поэтому важно давать разным чувствам (особенно негативным) место и время на проявление и проживание.

5. Говорить о том, что вы чувствуете, может быть трудно, но это поможет вам залечить раны. Именно вытесненные чувства могут приводить к неадекватным всплескам эмоций. Поэтому, не бойтесь проживать свои чувства и говорить о них.

6. Обратитесь за помощью к специалисту.

7. Постарайтесь свести к минимуму воздействие на себя средств массовой информации.

В свою очередь, неоценимую помощь участникам боевых действий в вопросе адаптации к мирной жизни могут оказать родные и близкие. Им стоит помнить, что, когда их близкий человек страдает от посттравматического стрессового расстройства, это существенно осложняет отношения. Человек может вести себя несвойственным для себя образом: часто раздражаться, впадать в уныние, отдаляться и так далее. Поэтому следует запомнить несколько способов, которые помогут справиться с проблемой.

Итак, для начала, постарайтесь как можно больше узнать о посттравматическом стрессовом расстройстве.

1. Позвольте близкому проявлять свои негативные чувства.

2. Заботьтесь о себе.

3. При вспыльчивом и жестоком поведении близкого человека, обеспечивайте себе безопасное место.

4. Не давайте советов, не оценивайте и не критикуйте. Просто констатируйте факты.

5. Обратитесь за помощью к специалисту (психологу, психотерапевту).

6. Приготовьтесь к длительному процессу восстановления.

Напоследок, запомните просто упражнение, которое поможет вам и вашим близким почувствовать себя уверенными во время эмоционального стресса: Сядьте на стул, почувствуйте свои ноги на земле, руками нажмите на бедра, ощутите свои ягодицы на сиденье стула, спиной почувствуйте опору.

Второй шаг – посмотрите вокруг себя, зафиксируйте взглядом шесть объектов, которые имеют красный, синий, коричневый или любой цвет, который вы можете выбрать по желанию. И третий шаг - обратите внимание на ваше дыхание. Дышите ровно и спокойно. Это позволит вам чувствовать себя в настоящем времени, более устойчивым и в контакте со своим телом.

Алина Котенко, психолог