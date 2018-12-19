До Нового года Россия не отпустит украинских военнопленных – журналист

Причина заключается в том, что нет политической воли и желания со стороны РФ осуществить этот обмен.

До Нового года не состоится обмена военнопленными между Россией и Украиной, потому что РФ блокирует любые предложения совершить этот обмен.

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Об этом рассказал журналист Сергей Харитонов со ссылкой на представителей Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, передает телеканал "Прямой".

"Обмена не будет. По информации, которую я получил из собственных источников в украинской делегации, к сожалению, сейчас все идет к тому, что до Нового года не произойдет обмена военнопленными. Кроме того, не отпустят военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Азовском море", - сказал он.

Харитонов отметил, что сейчас проходят обсуждения вопроса перемирия. Это будет 18 попытка украинской делегации добиться перемирия от Российской Федерации и ОРДЛО. Но, к сожалению, успехов в этой сфере пока нет.

"Это уже 101 встреча трехсторонней контактной группы, они продолжаются уже 4 года. Напомню, что последний раз обмен пленными состоялся год назад. Это было в декабре 2017 года. Сейчас из того, что известно о встрече, руководитель украинской делегации Евгений Марчук предложил создать постоянную миссию СММ ОБСЕ в Керчи для того, чтобы она могла проводить мониторинг в Черном и Азовском морях",- добавил журналист.

Харитонов рассказал, что Российская Федерация и ОРДЛО блокирует любые предложения Украины относительно обмена пленными.

"Причина заключается в том, что нет политической воли и нет желания со стороны Российской Федерации в том, чтобы осуществить этот обмен", - пояснил он.