Социалисты установили виселицу для чиновников-коррупционеров возле центрального офиса партии (фото)

Политик отметил, что коррупция сегодня захлестнула всю страну.

Возле центрального офиса СПУ появилась виселица, которая является символом неизбежности наказания для чиновников-коррупционеров.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте. "Петля – это символ того, что ждет коррупционеров уже в следующем году, когда мы придем к власти. Смертная казнь, независимо от чина. Чиновники дают клятву на верность украинскому народу, и мы научим их нести ответственность", – заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива в ходе пресс-акции.

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Политик подчеркнул, что коррупция сегодня поглотила всю страну.

"Воруют на всех уровнях власти – от президента до мелкого чиновника районной администрации, прикрываясь имитацией борьбы с коррупцией. НАПК, НАБУ, скольких они посадили? - Пару мелких «рыбешек», чтобы дать их руководству возможность продолжать безнаказанно грабить народ, вырезать государство", – подчеркнул Кива.

По его словам, именно сейчас настал решающий момент, когда необходимо остановить беспредел в стране и начать нужно с коррупционеров.

«Грабительские необоснованно завышенные тарифы, мизерные пенсии и жалкие зарплаты, спекуляция на ценах, неподъемные налоги… Пора прекратить этот спектакль. Я готов стать «скальпелем», который вырежет эту опухоль. Начинать нужно с коррупционеров. Тогда будет порядок, тогда заработает закон, судебная система. Тогда мы сможем возродить страну. Людям – достаток, чиновникам-коррупционерам – петля!», – подытожил глава СПУ.