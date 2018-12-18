Волкер и Полторак обсудили ситуацию в Азово-Черноморском регионе и милитаризацию Крыма

Глава Минобороны поблагодарил США за устойчивую позицию в вопросе поддержки Украины.

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился 18 декабря в Киеве с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы региональной безопасности, ситуацию в Азово-Черноморском регионе и милитаризацию Россией Крыма и оккупированных районов Донбасса.

Полторак сообщил Волкеру, что по состоянию на 18 декабря выполнено большинство мероприятий, запланированных в связи с введением военного положения.

Глава Минобороны поблагодарил США за устойчивую позицию в вопросе поддержки Украины и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США в освобождении украинских военнослужащих, которых незаконно содержат в российской тюрьме.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72.

В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Также высказана серьезная обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма Российской Федерацией как государством-оккупантом.

Кроме того, выражается «серьезная обеспокоенность относительно опасного обострения напряженности и неоправданного применения силы Российской Федерацией против Украины, в том числе против трех судов Вооруженных сил Украины 25 ноября 2018 года в Черном море». Страны-подписанты резолюции призвали РФ безусловно и немедленно освободить корабли, экипажи и технику.