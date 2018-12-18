Почти две трети киевлян поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

56% жителей столицы поддерживают вступление Украины в НАТО.

Почти две трети жителей Киева (63%) поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 5% выступают за вступление государства в Таможенный союз.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», представленные сегодня на пресс-конференции руководителем группы "Рейтинг" Алексеем Антиповичем и заместителем директора Любомиром Мысивым.

Согласно данным исследования, за последний год почти не изменилось число жителей Киева, которые поддерживают вступление Украины в Европейский Союз (63%) и НАТО (56%). Еще 18% выступают против вступления страны в ЕС, а 23% - против вступления в Организацию Североатлантического договора.

"Почти две трети поддержали вступление в Европейский Союз, почти каждый пятый - нет, но 18%, которые против вступления в ЕС, не за Россию", - сообщил Антипович.

В связи с этим он отметил, что лишь 5% киевлян выбирают внешнеполитическую ориентацию страны на Россию.

Вместе с тем, как показал опрос, среди различных направлений внешнеэкономической интеграции в дальнейшем лидирует проевропейский вектор. При этом на фоне уменьшения количества тех, кто из возможных векторов интеграции выбирает ЕС (с 59% до 56%), растет число сторонников равноудаленности Украины от России и Запада (с 23% до 25%). Лишь 5% поддерживают вступление в Таможенный союз (Евразийский экономический союз России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении).

Опрос среди жителей Киева Социологическая группа «Рейтинг» проводила с 16 ноября по 2 декабря. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры города. Погрешность составляет не более 2,4%.

В сентябре сообщалось, что по результатам общенационального социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, более половины опрошенных граждан Украины, а именно 51,5% респондентов считают необходимым приобретение Украиной членства в Европейском Союзе.