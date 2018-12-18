Порошенко: Объединительный собор состоялся канонически и в соответствии со всеми церковными правилами

Президент отметил огромную роль патриарха Филарета в процессе создания Православной церкви Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Объединительный собор украинских православных церквей состоялся канонически и в соответствии со всеми церковными правилами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время с общения с верующими церкви Воздвижения Честного Креста в Тернопольской области.

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Также Порошенко отметил огромную роль патриарха Филарета в процессе создания Православной церкви Украины. «Где еще найти более яркий пример жертвенности, когда личные амбиции отбрасываются для дела церкви и государства, как нам продемонстрировал его святость», - отметил президент.

Также Порошенко выразил благодарность предстоятелю УАПЦ Макарию за его роль в процессе создания в Украине единой поместной православной церкви.

«Когда-то было очень трудно убедить всех иерархов и всех владык для того, чтобы они подписали письмо, но каждый владыка подписал письмо (обращение к вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии украинской церкви - УНИАН)», - отметил глава государства.

«Я не буду говорить насколько труден был процесс и сколько раз казалось, что ситуация заходила в тупик, и только мудрость и божья воля позволили нам получить церковь. Не важно, что вместо трех часов собор продолжался 11, важно, что все было абсолютно канонически, в полном соответствии со всеми правилами, и была большая радость того, что владыки всех церквей объединились и нашли в себе мудрость и силу создать Православную церковь Украины», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет, ставший почетным патриархом Православной церкви Украины, и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий не выдвигали свои кандидатуры на руководителя новой украинской православной церкви (УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске перед Объединительным собором).