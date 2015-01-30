Турчинов: Путин и его окружение ответят за действия против Украины на скамье подсудимых

Как сообщили УНИАН в пресс-службе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Цель президента РФ - дестабилизация ситуации в Украине и уничтожение Украины как независимой суверенной страны», - отметил Турчинов, приведя в качестве доказательства тот факт, что после заседания Совбеза РФ под председательством Путина Россия начала наступательные операции на востоке Украины и перед запланированными в Астане переговорами из-за нехватки аргументов активизировала бои на Донбассе.

По словам Турчинова, сегодня в разных местах есть попытки российско-террористическими группировками прорвать линию обороны, которую держат украинские Вооруженные силы, Нацгвардия и др. По его словам, в частности, следствием того, что боевики не могут прорвать оборону, стало страшное преступление - обстрел российско-террористическими группировками мирного Мариуполя 24 января.

Секретарь СНБО заверил, что Мариуполь надежно укреплен, особенно с востока, где постоянно происходили попытки прорыва. «Ни одна эта попытка не дала позитивных для врага результатов. Более того, они понесли серьезные потери», - сказал он.

Читайте такжеСНБО советует госслужащим отказаться от российских почтовых сервисовКак отметил Турчинов, все действия пророссийских боевиков в цивилизованном мире характеризуются как преступление против человечности, «когда системами залпового огня обстреливают мирный город, чтобы поднять панику, страх и как следствие - путем давления на население попытаться сломать оборону».

«Результат будет один – ответственность Путина и его окружения, тех, кто это делает, - на скамье подсудимых», - заявил Турчинов.

Он сообщил, что Россия использует против Украины современные мощные системы ведения огня: «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо», «Буратино». Но Турчинов отметил, что силы АТО быстро реагируют на такие вызовы. «Украинские военные имеют сегодня достаточно отработанные технологии, поэтому после начала обстрела сразу наносят поражение батальонам, которые открывают огонь по украинским позициям», - подчеркнул он.