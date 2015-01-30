Турчинов уверяет, что Мариуполь надежно укреплен

Об этом в эфире “5 канала” сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает Еспресо.TV.

“Город надежно укреплен, особенно с востока, где постоянно происходили попытки прорыва. Ни одна эта попытка не получила положительный результат для врага, более того - они несли достаточно серьезные потери”, - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что обстреливания врагом системой залпового огня мирного города, чтобы посеять панику и попытаться путем психологического давления на население взломать оборону - это “демонстративный фашизм, демонстративное преступление против человечества”.

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“Результат будет один - ответственность Путина и его окружения на скамьях подсудимых”, - заверил Александр Турчинов.

Напомним, 24 января боевики из “Града” обстреляли жилые кварталы Мариуполя. По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Александра Кихтенко, для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры в Мариуполе необходимо более 100 млн грн.