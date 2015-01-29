МИД не подтверждает договоренность о встрече в Минске 30 января

Так в разговоре с Радио Свобода спикер МИД Евгений Перебыйнис прокомментировал сообщение МИД Беларуси относительно заседания группы в Минске 30 января.

«На данный момент мы пока не можем подтвердить информацию о достижении окончательных договоренностей относительно проведения очередного заседания трехсторонней контактной группы. По имеющейся у нас информации, трехсторонняя контактная группа сейчас продолжает консультации о согласовании всех вопросов, связанных со встречей, в том числе относительно формата участников этой встречи», - отметил Перебыйнис.

Читайте такжеПереговоры в Минске по Донбассу должны состояться уже завтра - МИД БеларусиПресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик ранее сегодня сообщил, что контактная группа намерена 30 января собраться в Минске для очередного раунда переговоров по разрешению кризиса на востоке Украины. По словам Мирончика, 30 января утром будет отдельно сообщено точное время и точное место проведения переговоров.

29 января президент Украины Петр Порошенко встретился с членами трехсторонней контактной группы. Он призвал участников группы безотлагательно провести консультации с подписантами Минских договоренностей для обеспечения их осуществления.