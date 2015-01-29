Совет ЕС уже сегодня может ввести новые санкции против РФ – МИД Бельгии
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс убежден, что среди стран-членов ЕС будет консенсус в вопросе введения новых санкций против России из-за ухудшения ситуации в Украине, которые могут быть приняты уже во время сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рейндерс сказал журналистам в Брюсселе перед заседанием.
Рейндерс отметил, что сейчас министры иностранных дел ожидают четкое заявление правительства Греции относительно санкций против РФ.
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„Я надеюсь, что будет возможно идти дальше с существующим консенсусом, потому что в Украине происходит так много драматических событий, что необходимо даже сегодня принять новые меры против некоторых лиц, юридических лиц”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, проектом выводов заседания Совета ЕС по иностранным делам предлагается продлить на полгода действие санкций против РФ, а также расширить «черный список».