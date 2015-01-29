Совет ЕС уже сегодня может ввести новые санкции против РФ – МИД Бельгии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рейндерс сказал журналистам в Брюсселе перед заседанием.

Рейндерс отметил, что сейчас министры иностранных дел ожидают четкое заявление правительства Греции относительно санкций против РФ.

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„Я надеюсь, что будет возможно идти дальше с существующим консенсусом, потому что в Украине происходит так много драматических событий, что необходимо даже сегодня принять новые меры против некоторых лиц, юридических лиц”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, проектом выводов заседания Совета ЕС по иностранным делам предлагается продлить на полгода действие санкций против РФ, а также расширить «черный список».