Совет ЕС уже сегодня может ввести новые санкции против РФ – МИД Бельгии

16:19, 29 января 2015
Политика
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Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс убежден, что среди стран-членов ЕС будет консенсус в вопросе введения новых санкций против России из-за ухудшения ситуации в Украине, которые могут быть приняты уже во время сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам.

/ УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рейндерс сказал журналистам в Брюсселе перед заседанием.

Рейндерс отметил, что сейчас министры иностранных дел ожидают четкое заявление правительства Греции относительно санкций против РФ.

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„Я надеюсь, что будет возможно идти дальше с существующим консенсусом, потому что в Украине происходит так много драматических событий, что необходимо даже сегодня принять новые меры против некоторых лиц, юридических лиц”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, проектом выводов заседания Совета ЕС по иностранным делам предлагается продлить на полгода действие санкций против РФ, а также расширить «черный список».

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