Патриарх Филарет был, есть и будет оставаться духовным лидером украинского народа - Порошенко

Порошенко поблагодарил предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария за «твердую позицию и незаурядную роль» в создании единой поместной православной церкви в Украине.

Президент Петр Порошенко отметил, что патриарх Филарет был, есть и будет оставаться духовным лидером украинской церкви и украинского народа.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после всеукраинского православного Объединительного собора в Софии Киевской.

«Прежде всего хочу поблагодарить наших иерархов и предстоятелей наших православных церквей - его Святейшество Филарета. Ваше святейшество, еще не придумана та мера, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбе за поместную церковь», - сказал Порошенко.

«Вы были, есть и останетесь духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Порошенко поблагодарил предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария и епископат этой церкви за «твердую позицию и незаурядную роль» в создании единой поместной православной церкви.

Также Порошенко поблагодарил иерархов УПЦ Московского патриархата, которые приняли участие в Объединительном соборе.

«Спасибо тем иерархам УПЦ Московского патриархата, которые, несмотря на давление, угрозы и проклятия Москвы и ее «пятой колонны» приняли мужественное решение и пришли на собор. Они между Украиной и Россией выбрали Украину. Приветствуем этот выбор», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.