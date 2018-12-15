Патриарх Филарет продолжит помогать развивать единую поместную православную церковь в Украине - Епифаний
18:38, 15 декабря 2018Политика
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Предстоятель единой православной церкви Епифаний поблагодарил Филарета за его деятельность.
Филарет продолжит почетно помогать развивать единую поместную православную церковь \ фото УНИАН
Патриарх Филарет продолжит почетно помогать развивать единую поместную православную церковь в Украине.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления на Софийской площади перед верующими после Объединительного собора сказал предстоятель единой поместной православной церкви в Украине Епифаний.
"Я хочу выразить благодарность его святости святейшему патриарху Филарету, который является нашим духовным наставником и будет в дальнейшем, почетно действуя, пожизненно помогать нам совместно развивать нашу единую поместную украинскую православную церковь. Спасибо вам, ваше святейшество", - подчеркнул Епифаний.
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