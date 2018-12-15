цей матеріал доступний українською

Патриарх Филарет продолжит помогать развивать единую поместную православную церковь в Украине - Епифаний

18:38, 15 декабря 2018
Политика
410 2
Филарет продолжит почетно помогать развивать единую поместную православную церковь \ фото УНИАН

Читайте такжеПорошенко: Украина делает последний шаг на тысячелетнем пути к церковной автокефалии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления на Софийской площади перед верующими после Объединительного собора сказал предстоятель единой поместной православной церкви в Украине Епифаний.

"Я хочу выразить благодарность его святости святейшему патриарху Филарету, который является нашим духовным наставником и будет в дальнейшем, почетно действуя, пожизненно помогать нам совместно развивать нашу единую поместную украинскую православную церковь. Спасибо вам, ваше святейшество", - подчеркнул Епифаний.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #создание единой поместной церкви