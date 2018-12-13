Военный эксперт объяснил, зачем Путин подогнал к границам с Украиной сотни танков и "Искандеры"

Концентрация Россией возле границы с Украиной техники, вероятно, связана с проведением 15 декабря Объединительного собора для получения Томоса, считает эксперт.

Концентрация Россией тяжелой военной техники, живой силы и ракетных комплексов "Искандер", которые способны наносить удары по Киеву, в стратегическом и военном плане не имеют никакого значения, поскольку открытую масштабную войну РФ не начнет против Украины. И, таким образом, милитаризация пограничной зоны – своего рода акт военно-политического давления на Украину.

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Ситуация с концентрацией Россией возле границы Украины техники очевидно и связана с тем, что 15 декабря состоится Объединительный собор для получения УПЦ Томоса. Это для РФ – серьезное геополитическое поражение. Все остальные военные действия, бряцание оружием и т. п. не имеют абсолютно никакого смысла. Накопление войск у наших границ продолжается, затем они отводятся. Почему это происходит именно сейчас, тоже совершенно непонятно: никаких признаков будущего военного наступления, по крайней мере в открытой прессе, нет. Со стороны РФ это совершенно непонятные движения, которые, скорее всего, не приведут ни к чему", – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия развернула у границ с Украиной ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки.

«Для чего они разместили ракетные комплексы «Искандер» недалеко от наших границ, значительно увеличив предполагаемый радиус поражения нашей территории? Сейчас мы наблюдаем просто огромное количество накопленного российского оружия на нашей границе», - написал министр в Facebook.