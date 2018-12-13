В УПЦ КП назвали дату, когда Украина получит томос

УПЦ КП провела 13 декабря свой архиерейский собор для подготовки к Объединительному собору.

Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

"Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января", — сказал он, передает "Громадське".

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По его словам, 6 января в Константинополе "должна быть совершена божественная литургия, сослужение Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен томос".

Отмечается, что Томос вручается на божественной литургии, которую возглавляет святейший патриарх. Он служит лишь 12 раз в год — в великие праздники. 6 января по юлианскому календарю будет Крещение, на котором будет служить Варфоломей.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.