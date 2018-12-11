Предстоятель УАПЦ отреагировал на резкие заявления Филарета по Объединительному собору

Макарий утверждает, что у него претензий относительно процедур Объединительного собора нет.

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий рассказал, как должен проходить Объединительный собор.

Также Макарий прокомментировал претензии предстоятеля УПЦ КП Филарета относительно процедур проведения Объединительного собора, передает "Главком".

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"Как может быть Собор архиерейским, если приглашаются по одному священнику и по одному мирянину с архиереем? Знаете, я не буду никого судить. Мы подчиняемся Вселенской патриархии, временно. Было ясно сказано, что каждый архиерей с собой берет одного священника и одного мирянина", - отметил предстоятель УАПЦ.

Отвечая на вопрос, может ли что-то помешать проведению Собора, несмотря на разногласия, которые есть в разных церквях, он сказал: "У меня ни к кому претензий не будет. Со своей стороны отвечу просто: мы придем на Собор по приглашению Вселенского патриарха".

Макарий также прокомментировал требование Филарета провести открытое голосование за кандидатуру предстоятеля украинской церкви.

"Голосование будет закрытым. Хотя патриарх Филарет говорит, что открытое, но никто не пойдет на открытое голосование. И в нашем уставе, и в уставе церкви Киевского патриархата говорится о том, что предстоятеля избирает Поместный собор путем тайного голосования", - подчеркнул предстоятель УАПЦ.

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Напомним, за пять дней до Объединительного собора патриарх Филарет заявил о несогласии с Константинополем. По его словам, архиереи не примут требований Вселенского патриархата по процедуре.

Крупнейших разногласий в видении собора между Киевом и Константинополем пока два. Первое - КП за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, тогда как в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и рядовых священников.

Второе - в УПЦ КП считают, что голосование на выборах главы церкви должно быть открытым. Константинополь за тайные выборы.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, которым Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.