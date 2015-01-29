Климкин ожидает, что НАТО поспособствует приближению оборонного сектора Украины к стандартам организации

01:04, 29 января 2015
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ожидает, что Организация североатлантического договора ответственно отнесется и будет способствовать приближению украинского оборонного сектора к стандартам НАТО.

Reuters

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции «НАТО и Украина: перспективы и возможности» сегодня в Киеве.

В частности, по словам Климкина, Украина заинтересована расширить возможности развития сотрудничества с НАТО, и таким образом, в этом понимании, конечной целью является приведение всего сектора обороны и безопасности Украины к стандартам НАТО.

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”Это будет наша ответственность перед существующими вызовами, чтобы быть успешными в этом, но также это будет обязательством для НАТО и ответственностью для организации, чтобы сотрудничать с нами вместе, помогая нам на этом важном пути”, - подчеркнул Климкин.

Министр заверил, что украинские власти будут использовать все возможности, чтобы построить крепкий оборонный комплекс для того, чтобы можно было противостоять всем внешним вызовам и испытаниям.

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