Раскрыто имя еще одного российского военного, захватывавшего корабли ВМС Украины (фото)

Россияне захватили корабли ВМС Украины 25 ноября.

В Украине раскрыли данные российского военного, который участвовал в захвате катеров ВМС вместе с членами экипажей в Черном море.

Речь идет о командире противодиверсионного катера "Кинель", сообщает "Милитарный портал".

"Командир противодиверсионного катера П-424 "Кинель" Черноморского флота ВМФ России – старший мичман Косинский Александр Викторович", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКапитан захваченного РФ украинского буксира "Яны Капу" отказался давать показания - адвокат

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".