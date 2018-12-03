Порошенко требует от России немедленного освобождения украинских моряков

Глава государства призывает Россию прекратить беспредел в отношении украинских военных.

Президент Украины Петр Порошенко требует от властей Российской Федерации немедленного освобождения украинских военнопленных и судов, захваченных возле Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины».

Он подчеркнул, что Украина подверглась акту агрессии, когда российские военные напали на украинские суда возле Керченского пролива.

«Сейчас я как президент, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, Верховная Рада, принявшая соответствующую резолюцию, правительство Украины прилагаем все усилия, объединив весь мир вокруг этого, для того, чтобы освободить украинских военнопленных», - сказал Порошенко.

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В этой связи он отметил, что Европейский суд по правам человека в беспрецедентно короткие сроки вынес срочное и важное решение. «Он обязал Россию предоставить информацию о захвате моряков, юридических основаниях их удержания, месте их содержания, полученных ранениях, предоставленной медицинской помощи», - сказал президент.

«Эту информацию, согласно решению суда, Российская Федерация по обращению Украины должна предоставить сегодня. Мы надеемся, что это произойдет, и беззаконие, которое творится в отношении наших моряков, наконец будет прекращено. Подчеркиваю, что полная ложь, что они являются уголовными преступниками. Согласно международному праву, Женевской конвенции, они имеют статус военнопленных, и мы требуем немедленного освобождения и возвращения в Украину как военных моряков Украины, так и военных кораблей», - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.

Трое из них получили ранения. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".