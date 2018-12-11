Столтенберг и Порошенко встретятся 13 декабря в Брюсселе

Также они проведут пресс-конференцию для СМИ.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко проведут встречу 13 декабря в Брюсселе. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Альянса, в 11:45 (12:45 по Киеву) они проведут совместную пресс-конференцию. Читайте такжеГенсек НАТО перечислил преступления России за последние годы "Господин генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с господином президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО в четверг, 13 декабря", - говорится в сообщении. Ранее Столтенберг заявил, что Россия пытается использовать незаконную аннексию Крыма и строительство Керченского моста, чтобы захватить Азовское море.

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