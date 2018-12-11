Столтенберг и Порошенко встретятся 13 декабря в Брюсселе
18:50, 11 декабря 2018Политика
180 0
Также они проведут пресс-конференцию для СМИ.
Йенс Столтенберг / REUTERS
Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко проведут встречу 13 декабря в Брюсселе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Альянса, в 11:45 (12:45 по Киеву) они проведут совместную пресс-конференцию.
Читайте такжеГенсек НАТО перечислил преступления России за последние годы
"Господин генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с господином президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО в четверг, 13 декабря", - говорится в сообщении.
Ранее Столтенберг заявил, что Россия пытается использовать незаконную аннексию Крыма и строительство Керченского моста, чтобы захватить Азовское море.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter