У Филарета есть варианты сохранения влияния на новую украинскую церковь - СМИ

Ни Киевский патриархат, ни сам Филарет официально не заявляли, что руководитель УПЦ КП не пойдет на главу новой церкви.

Патриарх Филарет может сохранить влияние на новую автокефальную церковь, даже если откажется баллотироваться на ее предстоятеля.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Претенденты на Киевский престол. Кто возглавит независимую украинскую церковь".

Отмечается, что таких форм воздействия как минимум две: почетное предстоятельство и через преемника.

Прецедент почетного предстоятельства в украинских церквях уже был – покойный митрополит Любомир Гузар передал формальную власть в греко-католической церкви митрополиту Святославу, но остался почетным лидером УГКЦ и безоговорочным авторитетом для ее прихожан.

"Если он (Филарет – ред.) уступит формальную власть, чтобы сконцентрироваться на том, чтобы вырастить достойного преемника, то вряд ли найдется кто-то, кто скажет, что эта роль недостаточная для морального лидера и архипастыря. Из этого вопроса вытекает вторая форма воздействия Филарета на жизнь будущей автокефальной Церкви – через преемника", - говорится в статье.

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Внутри Киевского патриархата есть свои группы влияния и очень активные "лидеры мнений".

"Глобально в среде Киевского патриархата можно выделить две большие группы, каждая из которых имеет свое представление о возможном преемнике. Первая группа – ближайшее окружение Филарета. Мощной фигурой в нем следует считать митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания", - говорится в статье.

Отмечается, что именно он является фактической "десницей" Филарета – патриаршим наместником.

Вторая группа влияния в среде КП ориентируется на митрополита Луцкого и Волынского Михаила (в миру Зинкевич Тимофей Семенович).

"Как рассказывают в околоцерковных кругах, разговоры о том, что именно Михаилу стоит быть преемником Филарета, идут уже очень давно. Но сейчас они начали приобретать вполне практические очертания. Больше к митрополиту Михаилу, чем к митрополиту Епифанию склоняется и часть переходцев из Московского патриархата", - говорится в статье.

В то же время, отмечается, что патриарх Филарет скорее поддерживает кандидатуру своего наместника, чем очень амбициозного Михаила.

Также стоит напомнить, что ни Киевский патриархат, ни сам Филарет официально не заявляли, что руководитель УПЦ (КП) не будет баллотироваться на главу новой Церкви.

Как сообщал УНИАН, Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.