Партия регионов не почувствовала ”тонкостей” и просит прощения

Один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ от имени партии извинился перед прессой за инцидент со съемочной группой телеканала СТБ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.КУШНАРЁВ заявил сегодня журналистам.

По его словам, этот инцидент является крайне неприятным, и Партия регионов провела его детальное расследование. “К сожалению, не все наши депутаты, прежде всего те, кто впервые в этом статусе, чувствуют все тонкости. Возможно, его можно понять по-человечески – его возмутило то, что оператор в очень неприличном ракурсе пытался с задней стороны сцены снимать тех, кто стоит на сцене. Я думаю, здесь все профессионалы и понимают, что такая съемка может означать», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

При этом он добавил, что в результате депутат не сдержался и сделал соответствующее замечание. «Произошел определенный обмен мнениями, но он и все, кто там был, клянутся, что никакого рукоприкладства не было и никто не забирал кассету», - заявил Е.КУШНАРЁВ. Он отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть это в данный момент, но заявил, что Партия регионов сожалеет об этом инциденте и он извиняется перед всей прессой. «Мы открыты для прессы, мы будем делать все, чтобы пресса чувствовала себя абсолютно свободной и полностью защищенной», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Как сообщал УНИАН, милиция установила, что вчера около 12.00 к съемочной группе телеканала СБТ возле здания Верховной Рады подошли нескольких человек «с депутатским значками» и силой изъяли видеокассету.

По данным Центра общественных связей столичной милиции, установлено, что среди этих депутатов был член Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ. Однако не установлено, был ли он причастен к изъятию кассеты, уточнили в милиции. В ЦОС также сказали, что по данному факту проводится проверка, ни одна из сторон в милицию с заявлениями не обращалась.