Половина украинцев допускают ограничение прав людей с "непопулярными" политическими взглядами - опрос

Кроме того, в Украине наблюдается высокий уровень нетолерантности к ромам и представителям ЛГБТ-сообщества.

Более половины украинцев (51%) считают допустимым ограничение прав людей с непопулярными политическими взглядами.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования «Что украинцы знают и думают о правах человека: оценка изменений (2016-2018)», которые в Международный день прав человека представили на пресс-конференции в УНИАН.

Отмечается, что такая ценность, как толерантность, является важной лишь для четверти опрошенных украинцев.

«Уровень готовности населения к ограничению прав уязвимых групп продолжает оставаться довольно существенным, и изменений за два последних года здесь практически не произошло. Так, 66% опрошенных считают, что можно ограничивать права наркозависимых людей, 56% - оправдывают ограничение прав бывших осужденных, 51% - готовы к ограничению прав людей с непопулярными политическими взглядами», - отметила директор фонда« Демократические инициативы им. Илька Кучерива» Ирина Бекешкина.

Также, по ее словам, высокий уровень нетолерантности наблюдается применительно к ромам и представителям ЛГБТ-сообщества (по 47%).

Неизменной остается пассивность украинцев относительно защиты своих прав. Из тех лиц, которые сталкивались с ситуациями нарушения своих прав, 55% сказали, что они никогда не пытались эти права защищать.

Согласно выводам исследований, высоким остается уровень восприятия самосуда - 38% опрошенных считают, что самосуд допустим при определенных обстоятельствах, а еще 12%, что самосуд сегодня вполне оправдан и приемлем. Лишь половина населения отмечает недопустимость таких действий.

Общенациональный опрос был проведен фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» в сотрудничестве с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке Программы развития ООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 года.

Было опрошено 1998 респондентов во всех областях Украины и в Киеве, кроме оккупированных территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Первое базовое исследование о правах человека в Украине было проведено в 2016 году. Для понимания динамики, изменений и общей ситуации в 2018 году была проведена вторая волна исследования.

Напомним, по результатам недавнего соцопроса Левада-Центра в России и Киевского международного института социологии в Украине, украинцы стали лучше относиться к России, а россияне к Украине - хуже.